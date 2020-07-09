В PlayStation 4 нашли серьезную уязвимость

Обнаруженная в приставке PlayStation 4 уязвимость позволяла устанавливать пиратские игры и похищать данные пользователей. О проблеме рассказал эксперт Энди Нгуен (Andy Nguyen), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Найденный специалистом эксплойт существовал в прошивке под номером 7.02 и ее более ранних версиях. Взлом системы был возможен в паре с другой уязвимостью под названием WebKit. Раскрытые эксплойты можно было использовать как для установки на PlayStation 4 пиратских игр, так и для удаленного взлома девайса и компрометирования пользователя через похищение его личных данных.

Владельцам приставок рекомендовали отказаться от использования взломанного ПО. Нгуен рассказал в своем Twitter-аккаунте, что обнаружил эксплойт в марте. Компания Sony поблагодарила эксперта за помощь и выплатила ему премию в размере 10 000 долларов.

PlayStation 4 является актуальным поколением игровых приставок Sony. В линейку входят базовая консоль PlayStation 4, уменьшенная версия Slim и улучшенная модель Pro. Появление PlayStation 5 в продаже состоится до конца года.