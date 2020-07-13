Смартфоны iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы

Как сообщают китайские источники, три новых аккумулятора для смартфонов iPhone прошли сертификацию местного регулятора, который подтвердил их точную емкость, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Напомним, по слухам, в этом году нас ждут 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Предположительно, младшая модель получит аккумулятор с модельным номером A2471 емкостью 2227 мА•ч.

Смартфоны iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экранами диагональю 6,1 дюйма должны получить аккумулятор с модельным номером A2431 емкостью 2775 мА•ч. Наконец, старшая 6,7-дюймовая модель будет оснащена аккумулятором емкостью 3687 с модельным номером A2466. Также известно, что аккумулятор самого большого iPhone 12 имеет L-образную форму.