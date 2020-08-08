В чем заключатеся неэффективность беспроводной зарядки

Эксперты из iFixit и журналисты OneZero решили выяснить, насколько отличается эффективность зарядки смартфона по кабелю и при помощи беспроводного устройства стандарта Qi.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, авторы исследования утверждают, что результаты "повергли их в шок". Они также могут заставить тех, кто беспокоится об антропогенных изменениях климата, пересмотреть свой выбор способа зарядки смартфона.

Беспроводные зарядные устройства в последние годы перестают быть диковинкой, а возможность пополнять батарею, просто положив гаджет на небольшую площадку вместо "утомительного" подключения кабеля, есть уже практически у всех флагманских и многих субфлагманских устройств. Но вот вопрос - как соотносятся энергозатраты при использовании двух этих способов?

Понятно, что технология индукционной зарядки менее эффективна, ведь часть энергии рассеивается в виде тепла. Но насколько велики потери? Как выяснилось, в среднем по сравнению с зарядкой по кабелю тратится на 47% больше энергии. На заряд аккумулятора до 100% по штатному кабелю уходило в среднем 14,26 ватт-часов, а если применялась беспроводная зарядка - 21,01 ватт-час.

Для тестов взяли смартфон Google Pixel 4 и различные модели беспроводных зарядных устройств, а также точный измеритель потребления электроэнергии - его подключали между адаптером питания и розеткой. Попутно выяснилось, что чем менее точно совмещены элементы беспроводного зарядного интерфейса в смартфоне и индукционная катушка в зарядном устройстве, тем больше электричества тратится впустую. Иногда на зарядку уходило на 80% больше энергии, чем при проводном подключении.

Стоит помнить, что беспроводные зарядники тратят энергию и тогда, когда смартфон на них не лежит - примерно 0,25 ватта в час или около шести ватт-часов в сутки. Если в доме несколько беспроводных зарядных устройств, "в воздух" за сутки уйдет больше электричества, чем нужно на зарядку одного смартфона.

В масштабе одного домохозяйства дополнительные затраты при переходе с проводной на беспроводную зарядку могут быть незначительными, отмечает OneZero - примерно как если забывать на несколько часов каждый день включенной светодиодную лампу. Однако если через несколько лет хотя бы половину из 3 миллиардов смартфонов в мире начнут заряжать без проводов, потребление энергии человечеством в целом существенно вырастет, что усложнит задачу снижения углеродных выбросов в атмосферу и борьбы с глобальным потеплением.