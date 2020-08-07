Apple разрабатывает технологию, которая позволит телефонам самодезинфецироваться

Пыль, загрязнения и следы от пальцев снижают эффективность сенсоров и влияют на работу смартфонов, а во время пандемии гаджеты становятся не только средством связи, но и потенциальным переносчиком вируса, передает Day.Az ссылаясь на bazaar.ru.

Вопрос очищения и дезинфекции мобильных устройств стал особенно актуален.

Как сообщает AppleInsider, Apple разрабатывает технологию, благодаря которой айфоны будут оснащены собственной системой очистки. Добиться этого можно будет при помощи специальных сенсоров, генерирующих озон, полученный от ультрафиолетового излучения. Так телефоны и часы AppleWatch смогут отталкивать или даже способствовать распаду "нежелательных органических элементов" внутри устройства. Кроме того, в будущем в гаджеты будут установлены специальные сенсоры окружающей среды, способные определять давление, влажность воздуха и загазованность. Ранее в Apple уже работали над созданием технологии, которая позволяет определить наличие в воздухе ядовитых газов.

Однако при создании устройств, оборудованных такими сенсорами, разработчикам еще предстоит решить проблему их сверхчувствительности к окружающей среде, из-за которой они могут ошибаться и реагировать не только на загрязнения, но и на все органические вещества вокруг.