Стало известно о новой атаке Трампа на TikTok

Агентству Reuters стало известно о новых подробностях законодательной атаки президента США Дональда Трампа на американское подразделение китайского мобильного приложения TikTok. Его могут запретить размещать в магазинах приложений, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подписанный в начале августа Трампом исполнительный указ может коснуться крупнейших мировых магазинов приложений App Store и Google Play. В документе говорится о запрете на сотрудничество американских компаний и граждан с китайской ByteDance - материнской компанией TikTok.

Однако что конкретно понимается под сотрудничество, не указывалось. Теперь стало известно, что под это определение может попасть размещение TikTok в магазинах приложений. Коснется ли запрет только территории США или распространится на другие страны, неизвестно. Аналогичные меры предусмотрены в отношении другого китайского приложения - самого популярного в мире мессенджера WeChat.

Указ вступит в силу в середине сентября - в случае, если к тому времени американские подразделения TikTok и WeChat не будут выкуплены компаниями из США. Интерес к TikTok проявляет Microsoft, однако конкурировать с ним может социальная сеть Twitter.

Поводом для ограничений в отношении китайских приложений стало подозрение американских властей о том, что те собирают персональные данные пользователей и передают их китайским спецслужбам. Ранее аналогичные обвинения предъявлялись производителю смартфонов Huawei, деятельность которого в США в настоящее время серьезно ограничена.