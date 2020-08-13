Instagram грозит штраф до $500 миллиардов за незаконный сбор биометрических данных

В американском штате Иллинойс против Facebook - владельца Instagram - был подан коллективный иск. В нем утверждается, что компания незаконно собирала биометрические данные более 100 миллионов пользователей.

Если Facebook признают виновной, её могут обязать выплатить каждому пострадавшему до $5 тысяч. Таким образом, общая сумма штрафа может достичь триллиона долларов, пишет Business Insider.

В иске говорится, что Facebook в нарушение законов штата собирала биометрические данные без согласия пользователей. Отмечается, что в распоряжении Instagram имеется специальный инструмент, который использует систему распознавания лиц для идентификации людей и создания "шаблонов лица", которые хранятся в базе данных приложения. Истцы настаивают, что этот инструмент сканирует лица всех людей - в том числе тех, которые изображены на фото других пользователей, даже если они не пользуются Instagram и не согласны с условиями предоставления услуг.

Такая практика нарушает законы штата Иллинойс, где компаниям запрещено собирать биометрические данные людей без их ведома или согласия.

"Когда Facebook собирает защищенные биометрические данные пользователей Instagram, он использует их для расширения возможностей распознавания лиц во всех своих продуктах, включая приложение Facebook, и делится этой информацией в различных сервисах, - сказано в иске. - Facebook поступает так без предоставления каких-либо обязательных уведомлений или раскрытия информации, как того требуют законы штата Иллинойс".

Представители Facebook назвали иск "безосновательным". "Instagram не использует технологию распознавания лиц", - ответили изданию в пресс-службе.