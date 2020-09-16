https://news.day.az/hitech/1271492.html Apple обвинили в нечестной конкуренции
Apple обвинили в нечестной конкуренции
Музыкальный сервис Spotify обвинил американскую компанию Apple в нечестной конкуренции,
Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Spotify.
15 сентября Apple на своей презентации представила пакет подписок Apple One, включающий TV+ со скидкой на Apple Music и Apple Arcade.
"Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для сдерживания антиконкурентного поведения Apple", - приводится отрывок из заявления Spotify.
Spotify - сервис, где можно слушать музыку в режиме онлайн без загрузки.
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