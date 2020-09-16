Apple обвинили в нечестной конкуренции

Музыкальный сервис Spotify обвинил американскую компанию Apple в нечестной конкуренции,

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Spotify.

15 сентября Apple на своей презентации представила пакет подписок Apple One, включающий TV+ со скидкой на Apple Music и Apple Arcade.

"Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для сдерживания антиконкурентного поведения Apple", - приводится отрывок из заявления Spotify.

Spotify - сервис, где можно слушать музыку в режиме онлайн без загрузки.