Apple выпустит "iPhone mini"

Младшая модель в новой серии айфонов, которую компания Apple представит позднее в этом году, будет называться "iPhone 12 mini". Номенклатурой следующей линейки поделились авторы твиттер-аккаунта L0vetodream, ранее верно предсказавшие сроки релиза iPhone SE и iPad Pro 2020, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации анонимных блогеров, как "iPhone mini" будет обозначена самая компактная и дешевая модель с 5,4-дюймовым экраном. Условно "среднюю", которой достанется дисплей на 6,1 дюйма (как у iPhone 11), назовут "iPhone 12". Старший "iPhone 12 Pro" тоже получит 6,1-дюймовую панель, а продвинутый "iPhone 12 Pro Max" будет иметь самую большую диагональ в истории айфонов - 6,7 дюйма.

Всем представителям новой линейки обещают чип Apple A14 и угловатый корпус с острыми гранями в духе iPad Pro 2020 и недавно анонсированного iPad Air. Старшие модели - "iPhone 12 Pro" и "iPhone 12 Pro Max" - также получат возможность подключения к высокоскоростным мобильным сетям 5-го поколения. Кроме того, в этом году впервые ни один новый айфон не будет поставляться в комплекте с наушниками и зарядным устройством.

Как рассказал на прошлой неделе авторитетный аналитик аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, базовый айфон с 5,4-дюймовым дисплеем будет иметь немного более узкую "челку", чем другие новые модели. Связано это с необходимостью корректного отображения справочной информации по углам дисплея, такой как время и сила сигнала сотовой связи. При этом вырез у 6,1- и 6,7-дюймовых iPhone 12 будет такого же размера, как у представителей серии iPhone 11.

15 сентября Apple провела онлайн-презентацию, на которой представила два новых планшета - iPad Air и "простой iPad", - две модели смарт-часов Apple Watch, а также единую подписку на все свои сервисы Apple One. Линейку iPhone 12 ожидаемо не показали: предположительно, смартфоны анонсируют в рамках специальной конференции на первой-второй неделе октября.