Названа дата презентации новых iPhone

Компания Apple может представить новые модели iPhone уже в октябре. Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cогласно данным собеседника, на 13 октября у компании намечается мероприятие, на котором может состояться презентация нового поколения гаджетов.

При этом предзаказ iPhone может стартовать 16 октября.

"Apple проведет мероприятие во вторник, 13 октября, а предзаказы начнутся в пятницу, 16 октября" , - отметил источник.

Предполагается, что компания презентует новую модель iPhone 12 совместно с версией iPhone 12 Max, а также версиями iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.