https://news.day.az/hitech/1273417.html Названа дата презентации новых iPhone
Названа дата презентации новых iPhone
Компания Apple может представить новые модели iPhone уже в октябре. Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на источники.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cогласно данным собеседника, на 13 октября у компании намечается мероприятие, на котором может состояться презентация нового поколения гаджетов.
При этом предзаказ iPhone может стартовать 16 октября.
"Apple проведет мероприятие во вторник, 13 октября, а предзаказы начнутся в пятницу, 16 октября" , - отметил источник.
Предполагается, что компания презентует новую модель iPhone 12 совместно с версией iPhone 12 Max, а также версиями iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
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