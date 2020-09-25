В "Лаборатории Касперского" призвали к осторожности при заказе PlayStation 5

Оформляя предварительный заказ на игровую приставку PlayStation 5, нужно быть предельно внимательным - в противном случае можно остаться и без приставки, и без денег, либо поделиться персональными данными с мошенниками. Об этом россиян предупредили в "Лаборатории Касперского", Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина рассказала в интервью, что число сомнительных сайтов, предлагающих оформить предзаказ на игровую приставку Sony следующего поколения, начало расти еще с июля. К настоящему времени "Лаборатория" выявила почти 150 таких ресурсов, но реальное их число может быть значительно выше.

"Мы фиксируем растущий интерес фишеров и скамеров к популярной игровой консоли. С июля по сентябрь 2020 года мы обнаружили почти 150 подозрительных ресурсов по всему миру, в названиях которых фигурировало слово playstation. При этом только за неполный сентябрь мы нашли уже больше 60 таких сайтов", - сообщила Сидорина.

Как правило мошенники предлагают оформить предзаказ, внеся предоплату или оставив свои персональные данные. Некоторые обещают продать консоль по более низкой цене, чем была объявлена производителем, а другие заманивают пользователей бросовой ценой на PlayStation 4, якобы резко подешевевшую из-за скорого выхода новинки.

В "Лаборатории Касперского" напоминают: столкнувшись в Сети с предложением, которое выглядит слишком привлекательно чтобы быть правдой, важно помнить: скорее всего, это действительно обман. "Сообщения о распродажах и предзаказе стоит проверять в надёжных источниках. Не стоит, напротив, переходить по ссылкам из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах и соцсетях. Не лишним будет установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и спам-ресурсов", - заключила эксперт.