Epic Games и Spotify объединяют разработчиков для борьбы с Apple

Крупнейшие оппоненты Apple, в числе которых Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix и Deezer, объединились для создания Coalition for App Fairness - коалиции за отстаивания справедливых правил магазинов приложений. Основная цель этого объединения - создать равные условия для разработчиков приложений и дать людям свободу выбора на своих устройствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trashbox, в то время, как большинство сооснователей коалиции по-отдельности боролись или продолжают бороться с Apple в отношении политики App Store, Coalition for App Fairness представляет собой более скоординированные усилия разработчиков против правил Apple. Кроме того, такая инициатива вызвана желанием создать централизованную организацию для помощи тем разработчикам, которые недовольны правилами App Store, но при этом не обладают достаточным влиянием или ресурсами, чтобы в одиночку бороться с Apple.

Согласно официальному заявлению, новое объединение приветствует "компании любой величины в любой отрасли, которые выступают за защиту выбора потребителя, развитие конкуренции и создание равных условий для всех разработчиков приложений и игр во всем мире".

"Мы присоединяемся к Coalition for App Fairness, чтобы защищать фундаментальные права разработчиков на создание приложений и ведение бизнеса напрямую со своими клиентами", - заявил Тим Суини (Tim Sweeney), генеральный директор и основатель Epic Games.

Объединение выдвигает три основных претензии к Apple: наличие комиссии в размере 30% с любых платежей через App Store, отсутствие каких-либо других вариантов распространения приложений на iOS и контроль над iOS для продвижения собственных приложений и сервисов.