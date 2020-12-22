https://news.day.az/hitech/1300512.html Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту
Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту
КНР осуществила во вторник первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, старт состоялся с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 12:37 по местному времени. Спустя 15 минут ракета достигла гелиосинхронной орбиты на высоте 512 км. Там от нее отделились пять спутников: один экспериментальный аппарат и четыре частных зонда.
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