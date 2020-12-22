Китай осуществил первый запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту

КНР осуществила во вторник первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 с пятью спутниками на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, старт состоялся с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 12:37 по местному времени. Спустя 15 минут ракета достигла гелиосинхронной орбиты на высоте 512 км. Там от нее отделились пять спутников: один экспериментальный аппарат и четыре частных зонда.