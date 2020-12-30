Samsung был удостоен 44 наград в разных категориях на CES 2021

Samsung Electronics вновь была отмечена экспертным сообществом и получила сразу 44 награды CES 2021 Innovation Awards, в том числе четыре награды Best of Innovations от Ассоциации потребительских технологий (CTA).

Так, прошедший год был отмечен для компании выходом на рынок ряда уникальных разработок и инновационных продуктов, ориентированных на актуальные потребности современных пользователей.

Необходимо отметить, что престижная награда CES вручается за разработку лучших потребительских IT-устройств и сервисов, в которых сочетаются великолепный дизайн и самые передовые технологии. CES Innovation Awards спонсируется Consumer Technology Association (CTA), владельцем и организатором CES - крупнейшей выставки потребительской электроники и наиболее влиятельного технологического события в мире. CES 2021 станет первым полностью цифровым мероприятием организации, которое пройдет с 11 по 14 января.

Благодаря широкому и разнообразному портфолио продуктов, компания была признана лидером и обошла своих конкурентов во множестве категорий.

Так в этом году в число обладателей награды "Лучшие инновации" вошли Samsung Galaxy Note20 5G / Ultra 5G и Galaxy Buds + BTS Edition. Устройства также были отмечены в различных категориях, включая "Специальные возможности", "Компьютерные аксессуары, оборудование и компоненты", "Цифровые изображения / фото", "Встроенные технологии", "Фитнес и спорт", "Гейминг", "Наушники и персональные аудиоустройства", "Здоровье и благополучие", "Бытовая техника", "Компоненты и аксессуары для домашнего аудио и видео", "Мобильные устройства и аксессуары", "Умный дом", "Программное обеспечение и мобильные приложения", "Стриминг", "Устойчивое развитие", "Носимые устройства" и "Устройства визуального отображения".

В этот раз у Samsung сразу два лауреат в категории "Здоровье и благополучие" - Galaxy Watch3 и Samsung LM283N+. Если первый - это универсальные умные часы с роскошным дизайном, предоставляющие всесторонние возможности для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, то второй - это революционное решение для внутреннего освещения, помогающее людям повысить уровень мелатонина.

Galaxy Z Flip 5G, стильный складной смартфон в невероятно высокой скоростью работы, стал лучшим в категории "Мобильные устройства и цифровые изображения". Гаджет оснащен уникальным скрытым шарниром, благодаря которому фиксируется под разными углами, подобно экрану ноутбука, что идеально подходит для селфи и видеочатов. В режиме Flex 6,7-дюймовый основной экран автоматически разделяется на два, позволяя просматривать контент в верхней части и управлять им в нижней.

А победителем в категории "Мобильные устройства" стал Samsung Galaxy A51 5G, на котором сочетаются поддержка 5G и наиболее важные для пользователей мобильные инновации, такие как иммерсивный дисплей, камера с несколькими объективами, долговечный аккумулятор с быстрой зарядкой и элегантный дизайн.

Фирменной платформе Samsung DeX также была присвоена награда в категории "ПО и мобильные приложения". Платформа, встроенная в совместимые смартфоны и планшеты Galaxy, позволяет пользователям проецировать рабочий стол мобильного устройства на внешний дисплей, где бы они ни находились. С помощью DeX пользователи впервые получили возможность подключать устройства к Smart TV и мониторам с поддержкой технологии Miracast.

Отличился и видеосервис Samsung TV Plus предназначенный для Samsung Smart TV. Лауреат в категории "Стриминг" - видеосервис, предоставляет бесплатное телевидение и мгновенный доступ к более чем 160 каналам, включая самые популярные новостные, спортивные, развлекательные и многие другие.

Также необходимо отметить победителей в категориях: