Huawei сэкономит на производстве смартфонов, убрав бесплатный зарядник

Китайская компания Huawei больше не будет продавать свои смартфоны вместе с бесплатными аксессуарами в комплекте. Об этом сообщили на сайте поклонников бренда на Weibo, передает Day.Az.

Источники утверждают, что компания повторит тактику Apple, Samsung и некоторых других производителей смартфонов, которые уже убрали зарядный адаптер из комплекта смартфонов. Отмечается, что это поможет существенно сэкономить на выпуске техники. Специалисты подчеркивают, что такое решение сохранит компании миллионы долларов.

Причиной отказа от бесплатного зарядного устройства является не только желание сэкономить или позаботиться об окружающей среде, но и появившийся дефицит на рынке полупроводников, связанный с нехваткой микропроцессоров.

Адаптер пользователи смогут приобрести отдельно.

Ожидается, что смартфоны без зарядника начнут выпускать с майским выходом флагмана P50. До этого компания уже убирала адаптер из комплекта в смартфонах Huawei Nova 8 и Huawei Mate 40.