SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну

Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило американское космическое ведомство в пятницу.

"Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну", - сказала в связи с объявлением присуждения контракта SpaceX руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.

Предыдущая администрация поставила перед НАСА задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Лунная программа получила название "Артемида" и была поддержана администрацией нынешнего главы США Джо Байдена, которая пока не уточняла сроки возвращения астронавтов НАСА на Луну.