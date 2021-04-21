Незаметные глазу камеры встроят в смартфоны

Производители смартфонов будут массово внедрять подэкранные фронтальные камеры. Незаметные взгляду пользователя объективы начнут появляться у гаджетов со второй половины 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Ixbt.com.

Как заявил известный в технологическом мире инсайдер ice universe, подэкранные камеры появятся у смартфонов марок Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu. Источник написал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором сообщил, что первые гаджеты с подобной камерой появятся у Samsung и Oppo в их складных смартфонах. Затем технологию используют и Xiaomi для своего Mi Mix 4.

Подэкранная селфи-камера работает за счет специального фотосенсора, расположенного под дисплеем.

Таким образом, человеческому глазу не будет заметно ее расположение на смартфоне. Впервые технологию представил ZTE. Однако смартфон Axon 20 5G, вышедший на рынок осенью 2020 года, оставил не самые приятные впечатления. Пользователи сравнили качество съемки с кнопочными телефонами 2000-х годов.