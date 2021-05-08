Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шэннон Уолкер сравнила полеты на российском и американском космических кораблях "Союз" и Crew Dragon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Своими впечатлениями она поделилась в ходе пресс-конференции.

"Есть некоторые различия [между "Союзом" и Crew Dragon], но они не слишком значительные. Уровень перегрузки в них разный. Не хуже и не лучше, просто разный", - рассказала Уолкер.

По ее словам, при возвращении на Землю на Crew Dragon астронавты меньше времени проводят "под парашютом".

"Посадка [Crew Dragon] на воду была интересным опытом, потому что никто из нас не знал, чего ожидать. С моей точки зрения, она была немного мягче, чем посадка на землю", - добавила астронавт.

2 мая Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. Космический корабль прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в ноябре 2020 года, в конце апреля текущего года ему на смену прилетел другой Crew Dragon.