Google последует примеру Apple в защите приватности пользователей

Владельцы Android-смартфонов получат то же право на приватность, что и пользователи iPhone. Google объявила, что разработчики мобильных приложений для магазина Google Play будут обязаны подробно раскрывать, к каким именно персональным данным получает доступ программа, какую информацию собирает и как с ней обращается. Например, шифруются ли данные, каким нормам и правилам соответствуют принятые разработчиком практики и может ли пользователь всё собранное на себя досье удалить, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Всё это очень похоже на новые правила магазина приложений Apple, которые только-только вступили в силу и уже вызвали много недовольства. В первую очередь, со стороны Facebook. Это один из двух крупнейших операторов онлайн-рекламы. Таргетированной, то есть требующей детального изучения аудитории. А ужесточение правил приватности это существенно осложняет.

По некоторым подсчетам, новые требования к приложениям для iPhone обойдутся Facebook в 3% выручки. В его масштабах это колоссальные суммы. И вот теперь (точнее, через год) аналогичные правила вводит Google для Android, то есть всех остальных (не "яблочных")-смартфонов.

И тут самое интересное, что Google - это второй крупнейший оператор онлайн-рекламы, который, как и Facebook, должен собирать данные о пользователях. Судя по анонсам самого Google, он рассчитывает делать это новыми инструментами, встроенными в браузер Google Chrome, благо это самый популярный браузер в мире.