В каждом устройстве с Wi-Fi нашли уязвимость

Стандарт Wi-Fi и сами устройства, поддерживающие эту технологию беспроводной связи, демонстрируют высокую уязвимость к хакерским атакам. Бельгийский исследователь Мэти Ванхоф нашел целую серию таких уязвимостей, которые он назвал Frag Attacks (от английского "frag" - "осколок", "обломок").

Как пояснил Ванхоф, три из обнаруженных уязвимостей относятся к конструктивным недостатками стандарта Wi-Fi и затрагивают большинство устройств. Остальные вызваны "широко распространенными ошибками программирования". "Эксперименты показывают, что каждое устройство с Wi-Fi подвержено по крайней мере одной уязвимости, а большинство - нескольким", - заявляет исследователь.

По словам Ванхофа, уязвимости позволяют находящемуся в зоне действия Wi-Fi злоумышленнику собирать информацию о владельце устройства и запускать вредоносный код для взлома. Гаджеты остаются незащищенными даже если были активированы протоколы безопасности, такие как WEP и WPA, передает Day.Az со ссылкой на The Record.

Эксперт обращает внимание, что часть проблем технологии беспроводной связи не решаются с 1997 года, когда стандарт был представлен. Тем не менее он отмечает, что безопасность Wi-Fi значительно улучшилась за последние годы. В курирующей стандарт организации Wi-Fi Alliance рассказали, что работают над решением проблемы. Также там подчеркнули: доказательства того, что уязвимости используются злонамеренно против пользователей, отсутствуют.