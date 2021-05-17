Xiaomi запатентовала смартфон-слайдер с дополнительным экраном

Xiaomi создала концепт смартфона с выдвижным слайдерным механизмом и дополнительным экраном. О новом патенте китайской компании сообщил портал LetsGoDigital, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Конструкция предполагает двустороннее скольжение: подвижная часть корпуса выдвигается влево или вправо и каждая из них несет свой функционал.

Выдвигая слайдер влево, пользователь получает доступ к вспомогательному экрану. Правая часть смартфона скрывает фронтальную и основную камеры.

Главный экран полностью лишен каких-либо вырезов и имеет симметричные рамки.

Пока неизвестно, запустит ли Xiaomi серийную модель, в которой будет реализован запатентованный концепт.