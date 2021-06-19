В работе Facebook и Instagram произошел сбой.



Как отмечено на сервисе Downdetector, 41% пользователей Facebook не могут залогиниться, у 36% не открывается сайт, 22% не могут получить доступ к ленте новостей.



Те же проблемы выявлены в Instagram - у 63% пользователей не обновляется лента, 36% пользователей не могут открыть сайт или войти в соцсеть.