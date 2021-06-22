https://news.day.az/hitech/1355069.html Стоимость биткоина рухнула--> -->
Стоимость биткоина рухнула
Биткоин подешевел почти на 9%, опустившись в стоимости до $30 тыс. Это свидетельствует из данных торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, биткоин потерял в цене 8,54% за сутки, достигнув отметки в $29 955.
По данным портала CoinMarketCap, который подсчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин за прошедшие 24 часа подешевел на 6,34%, до $30 410.
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