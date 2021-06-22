Стоимость биткоина рухнула

Биткоин подешевел почти на 9%, опустившись в стоимости до $30 тыс. Это свидетельствует из данных торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, биткоин потерял в цене 8,54% за сутки, достигнув отметки в $29 955.

По данным портала CoinMarketCap, который подсчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин за прошедшие 24 часа подешевел на 6,34%, до $30 410.