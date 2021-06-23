Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона

Пользователям смартфонов американского бренда Apple - iPhone - необходимо срочно удалить со своих гаджетов программу Google Maps. С таким утверждением выступил журналист Forbes Зак Доффман, передает Day.Az со ссылкой на "Прайм".

Он заявил, что все данные, которые собирает эта программа американской корпорации Google, непосредственно связаны с личностью владельца телефона.

Все сведения связываются друг с другом. Как результат - формируется личный профиль и история человека.

Компания Google, пишет Доффман, делает все возможное, чтобы преуменьшить значение этих рисков для конфиденциальности пользователя, заявляя, что Google Maps разработаны с целью защиты личных данных.

В частности, отмечает корпорация, в программе есть режим "инкогнито". При этом данные, собранные в соответствии с настройками на ярлыке конфиденциальности, не связываются ни с какими конкретными людьми или аккаунтами.

"Однако этот режим, обеспечивающий более жесткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал", - пишет автор статьи.

Как альтернативу популярному по всему миру приложению от Google журналист предлагает пользователям iPhone установить Apple Maps.