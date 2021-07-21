Основатель Amazon показал кадры, снятые им в космосе

Миллиардер Джефф Безос, основатель компании Amazon, опубликовал в своем Instagram кадры, снятые им во время полета в космос.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Безос летал в космос на корабле New Shepard с командой из нескольких человек. Кроме него, на борту были 18-летний студент, который стал самым молодым человек в космосе, и 82-летняя летчица Уолли Франк, которую NASA не пустила в молодости в космос потому, что она - женщина. Франк стала самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.

На опубликованных Безосом кадрах он и его команда дурачатся в условиях невесомости: выполняют трюки и кульбиты и бросаются едой.

Впрочем, подписчикам Безоса видео явно не понравилось. Недоброжелатели спрашивали у миллиардера, готов ли он помочь бороться с голодом или перестать унижать сотрудников Amazon.