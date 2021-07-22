Электромобиль научат добывать криптовалюту

Канадская компания Daymak планирует к 2023 году выпустить электромобиль Spiritus и научить его майнить криптовалюту во время подзарядки, пишет Wired, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для добычи цифровых активов планируется использовать вычислительные возможности бортового компьютера. Разработчики сделают специальное ПО, которое упростит процесс майнинга. Солнечные батареи на крыше станут компенсировать расход энергии на добычу криптовалют.

"К моменту выпуска Spiritus все будут платить криптовалютой, и мы строим электромобили с учетом этого", - отметил гендиректор компании Альдо Байоччи. Объем предварительных заказов на электромобиль превысил уже 350 миллионов долларов. Оплата принимается и в криптовалютах: в биткоинах, Etherium и Dogecoin.