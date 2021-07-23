В WhatsApp для iPhone изменился интерфейс

- и не только

После короткого периода бета-тестирования, команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространять новый интерфейс звонков для пользователей iPhone, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Наряду с другими улучшениями, обновление WhatsApp упрощает пользователям добавление большего количества людей к текущему звонку.

Новый экран вызова очень похож на FaceTime. На экране вызова пользователи могут пригласить других присоединиться к звонку и позвонить повторно пропустившим вызов.

В примечаниях к версии WhatsApp 2.21.140 также упоминается, что архивированные чаты теперь будут оставаться в архиве с отключёнными уведомлениями при получении в них новых сообщений. Свежая версия WhatsApp для iPhone также показывает рекомендации стикеров, когда пользователь пишет сообщение.