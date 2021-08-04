Найдены новые способы взлома Windows через принтер
Microsoft не решила проблемы взлома Windows через принтер, несмотря на то, что выпустила защитное обновление. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
О новом методе взлома ПК с помощью принтера рассказал специалист по безопасности Бенджамин Делпи (Benjamin Delpy). Ему удалось снова найти способ воспользоваться уязвимостью PrintNightmare, с помощью которой обычный пользователь может получить привилегии администратора. О находке Делпи рассказал в своем Twitter.
Инженер установил себе максимальные права через настройку драйвера удаленной печати. По его словам, произвести данную операцию можно несколькими способами. Журналисты BleepingComputer попытались повторить действия Делпи и добились успеха. Уточняется, что взлом удалось осуществить на базе новой версии Windows, которая ранее получила патч, закрывающую уязвимость.
В разговоре с изданием инженер заявил, что будет требовать от Microsoft решить проблему с PrintNightmare. Специалист Уилл Дорман (Will Dormann) из CERT подтвердил наличие проблемы и рекомендовал пользователям отключить службу диспетчера очереди печати и функцию удаленной печати Windows, пока Microsoft окончательно не закроет уязвимость.
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