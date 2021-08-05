"ВКонтакте" запустит приложение для видеозвонков

"ВКонтакте" запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети, передает Day.Az.

"ВКонтакте" анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Оно поддерживает все функции, которые есть в платных корпоративных сервисах. Сверх того, звонки в нем не ограничены по времени, к разговору можно присоединяться без профиля в соцсети, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество. Все это - бесплатно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, приложение даст возможность сфокусироваться на самом звонке, пока другие вкладки, уведомления и сообщения будут находиться в соседнем окне.

Кроме того, будет запущена функция "‎Зал ожидания", предполагающая присоединение пользователя к разговору только после одобрения его заявки организатором. Это позволит модерировать состав участников и ограничивать подключение нежелательных пользователей.

"Звонки в веб-версии останутся, но отдельное десктопное приложение откроет больше возможностей для нашей аудитории. В нем мы сможем реализовать идеи, которые пока упираются в технические ограничения браузеров. К тому же мы оптимизируем нагрузку на устройства пользователей, чтобы добиться более качественного шумоподавления и обработки видео. Все это позволит нам предоставить аудитории высочайшее качество онлайн-общения, которое приносит удовольствие, независимо от цели - работы, приятной дружеской встречи или учебы", - приводятся в сообщении слова CEO "ВКонтакте" Марины Красновой.