Apple Watch впервые сменят дизайн

Самые успешные смарт-часы на рынке - Apple Watch - впервые за 7 лет кардинально сменят дизайн. Слухи об этом уже появлялись ранее, теперь же их подтвердил журналист издания Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Гурман известен своими надежными источниками в Apple и уже не первый год делится с читателями неофициальной информацией о новинках компании, которая впоследствие подтверждается. По его сведениям, Apple Watch 7 получат "более плоский дисплей и грани". Похоже, язык дизайна, примененный сначала в iPad Pro, затем в iPhone 12, а потом и в новых iMac, распространят и на смарт-часы.

Корпуса Apple Watch 7 немного увеличатся, так что часы выйдут в версиях 41 и 45 мм. Вырастет и диагональ экрана, а дополнительное пространство на нем задействуют новые варианты циферблатов.

При этом, по данным журналиста Bloomberg, у часов будет более быстрый процессор. А вот никаких новых функций мониторинга параметров жизнедеятельности в устройство добавлять не станут. Возможно, появится датчик температуры тела - но только в будущем году. Ранее сообщалось, что в гаджет также могут добавить функцию анализа уровня сахара в крови.