Раскрыт неизвестный iPhone

Инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) показал фотографии неизвестного ранее смартфона Apple с дактилоскопическим сенсором. Изображения доступны в Twitter автора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На раскрытых снимках изображен смартфон iPhone 4s с сенсором Touch ID. Специалист рассказал, что про данное устройство Apple ему рассказал источник. "Таким образом, Стив Джобс знал о датчике отпечатков пальцев, который Apple внедрит в последующие годы на iPhone 5s", - подытожил Маджин Бу.

Также автор сообщил, что существовало несколько прототипов девайса. Часть смартфонов работала на iOS, часть - на тестовой операционной системой SwitchBoard.

В комментариях к публикации энтузиаст допустил, что продемонстрированное устройство может быть поддельным, однако это очень сложно проверить. "Правду знают только команда Apple и Стив Джобс", - заявил автор.

Выпущенный в 2011 году iPhone 4s оснащался кнопкой Home и имел функцию защищенного доступа к девайсу через цифровой пароль. Дактилоскопический сенсор в смартфонах Apple появился лишь через два года - уже после смерти основателя компании Джобса, с выходом iPhone 5s.