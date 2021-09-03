Ирландия обязала WhatsApp выплатить крупную сумму денег - за нарушение конфиденциальности
Комиссия по защите данных Ирландии вынесла самый крупный в стране штраф по "Общему регламенту по защите данных" (General Data Protection Regulation, GDPR). По словам регулятора, WhatsApp недостаточно информировал - лишь на 41% - граждан Евросоюза о том, что делает с их данными. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.
Ирландия с 1980-х годов использует налоговые льготы для привлечения инвесторов. Из-за налогового законодательства там располагаются европейские штаб-квартиры крупных IT-компаний: Google, Microsoft, Oracle, Apple, DropBox, Twitter и AirBnB.
Регулятор выяснил, что WhatsApp не сообщил пользователям, как собирает и использует личную информацию пользователей и как делится ей с Facebook. Мессенджеру приказали изменить политику конфиденциальности, чтобы она соответствовала законодательству Европы. WhatsApp со штрафом не согласен и планирует обжаловать его.
Дело рассматривали с 2018 года. Регулятор хотел оштрафовать WhatsApp на 30-50 миллионов евро. Но восемь других регуляторов ЕС посчитали штраф небольшим в рамках этого дела. Европейский совет по защите данных (EDPB) поручил увеличить сумму.
В мае 2018 года в ЕС вступил в силу обновлённый закон о персональных данных - GDPR. Штрафы за нарушение правил обработки персональных данны могут достигать 20 миллионов евро или 4% годового глобального дохода компании.
Самый крупный штраф за нарушения регламента GDPR вынес регулятор Люксембурга - в июле Amazon оштрафовали на 746 миллионов евро. В GDPR содержится требование, чтобы компании запрашивали согласие людей, прежде чем использовать их личные данные. Amazon заявил, что "не было нарушения безопасности данных, информация клиентов не была передана третьим лицам".
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