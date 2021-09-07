Владельцам Xiaomi запретят установку сторонних приложений
Компания Xiaomi начала тестирование функции MIUI Pure Mode, которая запретит установку приложений из сторонних источников. Китайский портал ITHome передает, что Xiaomi планирует внедрить эту функцию в свои смартфоны, чтобы исключить установку приложений вне официального магазина от Xiaomi и Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Xiaomi считают, что из-за открытости операционной системы Android пользователи могут легко стать жертвой хакерских атак. По данным компании, 40% приложений, установленных пользователями смартфонов Xiaomi, никогда не проходили проверку безопасности. При этом 10% из них считаются потенциально опасными.
Таким образом, кроме запрета на установку приложений из внешних источников Xiaomi планирует исключить установку вредоносного ПО в фоновом режиме без ведома пользователя. Xiaomi предложит пользователю возможность отключить эту функцию, если он захочет.
На данный момент функцию начали тестировать в китайской версии MIUI 12.5. Компания планирует в скором времени приступить к распространению глобальных прошивок с функцией MIUI Pure Mode "на борту".
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