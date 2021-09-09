Xiaomi увеличила срок жизни смартфонов

Xiaomi будет поддерживать ряд своих смартфонов в течение длительного времени. Об этом сообщает издание XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители компании объявили, что ряд смартфонов бренда получат расширенную поддержку обновлениями. Так, флагманские устройства будут получать апдейты ОС Android три раза - то есть раз в год в течение трех лет. Патчи безопасности, исправляющие критические ошибки, будут отправлять на протяжении четырех лет. Первыми устройствами, которые будут включены в программу расширенной поддержки, окажутся смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro. Анонс новых девайсов запланирован на 15 сентября.

"Благодаря постоянному совершенствованию аппаратного обеспечения смартфонов, жизненный цикл смартфона постепенно увеличивается, а это означает, что пользователям не требуется заменять свои устройства", - сообщил глава отдела продуктов и технологий Xiaomi Альберт Шан. Он отметил, что потребители компании смогут владеть своими телефонами на протяжении более длительного срока без необходимости их замены.

Xiaomi не стала конкретизировать, будет ли подобная практика распространяться и на другие смартфоны бренда. В компании ответили, что в настоящий момент рассматривают эту возможность.