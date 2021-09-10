Apple изобрела гибкий аккумулятор
Apple запатентовала сгибаемую батарею для своих девайсов. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Новое изобретение американской компании заметили на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Оно получило название "гибкая конфигурация аккумуляторов" и предназначено для использования в потребительской технике. Предложенный инженерами Apple аккумулятор состоит из двух секций, соединенных между собой подвижным шарниром. Таким образом батарея может размещаться в корпусе устройств, имеющих две половины, - например, в складном смартфоне или ноутбуке.
Благодаря рациональному использованию пространства можно увеличить автономность устройства, не прибегая к увеличению габаритов аккумулятора. По словам журналистов, Apple ранее патентовала элементы питания для складных устройств, однако они представляли собой две независимые половины, соединенные между собой. Актуальная батарея сама может изгибаться и принимать необходимую форму.
"Учитывая, насколько компактными должны быть батареи, любое увеличение без стоимости других компонентов является преимуществом", - отметили авторы. Патент может намекать на то, что Apple интересуется разработкой первого складного iPhone.
В августе журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что Apple может представить складной смартфон в течение ближайших двух-трех лет. При этом велика вероятность, что к моменту выпуска нового девайса от американской компании данный сегмент рынка будет перенасыщен.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре