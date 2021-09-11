Apple отказалась от помощи в создании электрокара

Apple решила производить свой первый автомобиль без помощи сторонних компаний, чтобы ускорить его запуск на рынок. Об этом сообщает корейское издание Maeil Economic Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Общавшиеся с журналистами источники рассказали, что Apple так и не нашла подходящего под проект первого электрокара в линейке компании партнера. Американский IT-гигант официально вел переговоры с BMW, Hyundai / Kia и Nissan, однако не смог достичь договоренностей. Некоторые потенциальные партнеры заявляли, что предпочитают сосредоточиться на выпуске собственной продукции, другие не смогли гарантировать обеспечения квалифицированной консультации или выпуска определенных деталей для авто в нужный срок. В итоге Apple отказалась от идеи сторонней помощи.

"Автопроизводителям, которые десятилетиями создавали собственные бренды, было нелегко заявить о себе в качестве субподрядчиков", - отметил собеседник издания. В качестве обратного примера инсайдер привел Foxconn, основными продуктами которой долгие годы являются выпускаемые для Apple смартфоны iPhone.

После неудачных переговоров с рядом компаний в корпорации Тима Кука приняли решение заниматься проектом самостоятельно. Как следует из отчета, в настоящий момент Apple находится в процессе выбора финальных поставщиков запчастей для своего будущего автомобиля.