Xiaomi представила смартфон с зарядкой за 17 минут

Компания Xiaomi анонсировала запуск трех новых моделей смартфонов в своей флагманской линейке - Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro и Xiaomi 11 Lite 5G NE. Об этом говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Самая продвинутая версия - Xiaomi 11T Pro. Это первый смартфон с технологией Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт, вышедший на мировой рынок, заявляет компания. Согласно лабораторным данным Xiaomi, эта технология обеспечивает полную зарядку устройства всего за 17 минут. Это происходит за счет ряда технологий, как двухпоточная зарядка, двухсегментный аккумулятор, MTW, литий-ионный аккумулятор с добавлением графена и технологии Mi-FC.

Смартфон также получил флагманский процессор компании Qualcomm Snapdragon 888 и 6,67-дюймовый 120-герцовый плоский AMOLED-экран с разрешением FHD+.

Обе модели - 11T и 11T Pro - оснащены тройной камерой (108-мегапиксельным широкоугольным сенсором профессионального уровня, 2-кратной телемакрокамерой и ультраширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов). Это позволяет, как утверждает производитель, создавать кинематографичные снимки и ролики. Оба смартфона представлены в цветах метеоритный серый, лунный белый и небесный голубой.

T и Lite

Xiaomi 11T имеет 6,67-дюймовый 120-герцовый плоский AMOLED-дисплей, который обеспечивает реализацию видео в HDR10+, и процессор MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5 тыс. мАч, быстрая зарядка возможна за 36 минут.

Другая модель - Xiaomi 11 Lite 5G NE - имеет более легкий и тонкий корпус толщиной в 6,81 мм и весом в 158 граммов. Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем, 10-битной функцией TrueColor и технологией Dolby Vision.

У новинки имеются 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная широкоугольная камера и 5-мегапиксельная телемакрокамера. Xiaomi 11 Lite 5G NE также получил процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Емкость батареи оценивается в 4 250 мАч c функцией быстрой зарядки. Доступные цвета - трюфельный черный, мармеладно-голубой, персиково-розовый и снежный белый.

Xiaomi 11T с 128 ГБ памяти для европейских рынков будет стоить €499, а Xiaomi Mi 11T Pro с аналогичным объемом флеш-накопителя - €649. Версии Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro с 256 Гб флеш-памяти обойдутся за €599 и €699 соответственно. Все смартфоны получили по 8 Гб оперативной памяти.