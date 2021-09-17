Rolls-Royce успешно испытала первый электрический самолет в истории компании

Английская многопрофильная компания Rolls-Royce испытала свой первый полностью электрический самолёт Spirit of Innovation. Аппарат взлетел с аэродрома Министерства обороны Великобритании и провёл в воздухе порядка 15 минут, после чего благополучно приземлился, сообщает официальный сайт компании, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Мощность электромотора Spirit of Innovation составляет 400 киловатт (примерно 544 лошадиные силы), что позволяет самолёту развивать скорость 482 километров в час. Двигатель питает "самая энергоёмкая в авиации аккумуляторная батарея", которая состоит из 6000 ячеек. Трёхлопастный винт с частотой вращения 2400 оборотов в минуту разработан с прицелом на максимальную энергоэффективность - она достигает 90%.

Создание и испытание электросамолёта наполовину финансирует британское правительство в рамках программы по развитию авиатранспорта с нулевыми углеродными выбросами. Spirit of Innovation планируют использовать как аэротакси, но Rolls-Royce также работает над созданием полноразмерного пассажирского самолёта с электрической силовой установкой. В целом, компания планирует к 2050 году полностью прекратить выпуск экологически грязной продукции.

Исследования в области электрического авиатранспорта финансируют и власти США, а компания Hyundai планирует открыть первые станции электрических аэротакси уже в 2022 году.