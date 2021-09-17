Названы способы расширить память смартфона

Недостаточное количество памяти в телефоне - это проблема абсолютно для всех владельцев мобильных телефонов, однако существует ряд способов ее решения, сообщила в беседе с "Газетой.Ru" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Прежде всего, необходимо очистить внутреннюю память устройства, передает Day.Az.

"Для этого стоит удалить неиспользуемые приложения или отключить их отдельные компоненты", - рекомендует Ильичева. Список невостребованных сервисов можно найти в настройках смартфона.

Второй шаг для очистки внутренней памяти - это удаление ненужных файлов, например, дублей фотографий или видео, музыкальных композиций и т.д. Они занимают достаточно много места, хотя при этом мало кому действительно нужны, отмечает эксперт.

"Третье, что необходимо сделать - это очистить кэш разных приложений и мессенджеров. Сделать это можно несколькими способами: использовать диспетчер памяти, встроенный в телефон, или установить и использовать приложение для очистки внешнего кэша", - советует Ильичева.

В дальнейшем, чтобы сильно не загружать память телефона, лучше пользоваться облегченными версиями нужных приложений, а необходимые файлы, вроде видео или фото, сохранять на компьютере. Также стоит пользоваться виртуальными хранилищами, а также постоянно проверять систему смартфона антивирусом, чтобы память аппарата не была заполнена вредоносным софтом.