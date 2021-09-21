В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдался в понедельник по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В основном пользователи столкнулись с неполадками в работе сайта и мобильных приложений соцсети. Часть сообщивших о сбое пожаловались на проблемы с подключением к серверу.

О неполадках проинформировали в США, Канаде, Великобритании, Германии и других странах.