Google намерена купить офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд

Компания Google намерена приобрести за $2,1 млрд здание в западной части Манхэттена в Нью-Йорке для размещения в нем своего нового офиса, несмотря на поддержку корпорацией удаленного режима работы. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, для того, чтобы быть действительно счастливыми и продуктивными, нашим сотрудникам нужна работа в команде, - приводит издание слова директора Google по общественной политике и делам правительства Уильяма Флойда. - Из-за этой потребности мы все больше и больше инвестируем в офисные пространства".

Офисное здание, приобретаемое компанией, станет самым дорогим из проданных с начала пандемии и одним из самых дорогостоящих в истории США, пишет издание, указывая на данные аналитической компании Real Capital Analytics.