Huawei представлила умные часы Watch Fit

Компания Huawei представила сегодня не только смартфоны Huawei Nova 9 и Nova 9 Pro, но и следующее поколение умных часов Huawei Watch Fit, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Устройство полностью называется Huawei Watch Fit new и унаследовало форм-фактор и основных характеристики прошлогодней популярной оригинальной модели Watch Fit.

В Китае приём предварительных заказов начался сегодня, а открытые продажи начнутся 29 сентября. Цена осталась прежней - 124 доллара, а для первых покупателей со скидкой - 116 долларов. Доступна новая цветовая гамма - всего четыре варианта расцветки, красный, голубой, розовый и чёрный. Помимо новых расцветок, главное новшество - поддержка NFC, а также поддержка устройств с HarmonyOS 2.0 в дополнение к Android и iOS.

Huawei Watch Fit оснащаются прямоугольным экраном AMOLED диагональю 1,64 дюйма и разрешением 280 x 456 пикселей. Предусмотрены встроенный модуль GPS, датчик частоты сердечных сокращений TruSeen 4.0+, отслеживание уровня насыщения крови кислородом (SpO2), режимов и качества сна, менструального цикла, защита от воды (5ATM) и многое другое.

Часы поддерживают 97 видов физической активности с возможностью отслеживания различных параметров, также предусмотрены 12 встроенных фитнес-программ с пояснительной анимацией в режиме реального времени.

Аккумулятор имеет ёмкость 180 мА·ч. Производитель обещает автономную работу до 10 дней, а также один дополнительный день работы в "нормальном режиме" при подзарядке всего за 5 минут. Huawei Watch Fit могут управлять воспроизведением музыки, делать снимки дистанционно с помощью камеры смартфона, находить смартфон и многое другое.