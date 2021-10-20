Apple уступила Huawei торговую марку

Huawei разрешили использовать торговую марку MatePod в своей продукции. Об этом сообщает издание Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документации Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китая (SIPO), Huawei имеет право пользоваться брендом MatePod при выпуске своей продукции, несмотря на протест Apple. Эксперты SIPO не нашли нарушения закона об авторских правах, о чем говорили представители Apple.

Ранее американская компания подала на Huawei в суд, заявив, что бренд MatePod напоминает торговые марки Apple. Судя по всему, представители IT-гиганта намекали на свой бренд умных колонок HomePod. Специалисты SIPO провели экспертизу, на основе которой отметили, что MatePod является зарегистрированной маркой для обозначения аудиотехники. "Однако произношение и внешний вид обоих товарных знаков легко узнаваемы", - заключили эксперты. На основе экспертизы специалисты отметили, что HomePod и MatePod не пересекаются, поэтому Apple придется уступить последний бренд Huawei.

Также в документе говорится, что эксперты не нашли подтверждения факта, что Huawei скопировала торговый бренд Apple и присвоила себе интеллектуальную собственность компании.