Хакеры попытались взломать известных YouTube-блогеров

Компания Google рассказала о противостоянии атакам хакеров из "форума русскоговорящих" на блогеров видеоплатформы YouTube.

Информация опубликована в блоге организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стало известно, что с конца 2019 года увеличилось количество фишинговых писем, которые направлялись авторам разных видеоблогов на YouTube. В текстах сообщений авторы предлагали сотрудничество по рекламе продуктов (антивирусное ПО, музыкальные плееры, приложения по редактированию фотографий, VPN и онлайн-игры).

Как только получатель скачивал предложенный файл, злоумышленники совершали кражу логина и пароля его YouTube-канала и продавали аккаунт по высокой цене или использовали его для распространения мошеннических схем с криптовалютой.