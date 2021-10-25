Apple несколько лет назад угрожала удалить Facebook из магазина приложений

Американская компания Apple два года назад пригрозила удалить приложения соцсетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Facebook, из своего магазина программ из-за опасений по поводу использования платформы в качестве инструмента для отправки горничных из Азии в страны Ближнего Востока. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на выдержки из расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После публичного обещания принять жесткие меры против нарушения прав филиппинских горничных социальная сеть признала "недостаточное обеспечение соблюдения подтвержденных оскорбительных действий" в ситуации с жалобами филиппинских домработниц в соцсетях на жестокое обращение. Тогда Apple пошла на уступки, и обе платформы остались в магазине приложений.

Как отмечает AP, Ближний Восток является важным источником рабочих мест для женщин из стран Азии и Африки. На этом фоне компания также признала, что в ряде стран региона есть "особенно вопиющие" проблемы с правами человека, когда речь идет о защите работников.

"В ходе нашего расследования было выявлено, что горничные часто жаловались своим кадровым агентствам на то, что их запирают, им приходится голодать, они не получают зарплату, и их продают другим работодателям без их согласия", - приводит агентство выдержку из документов. Кадровые агентства игнорировали и иные преступления, в том числе "физическое или сексуальное насилие", при этом не оказывая поддержки своим сотрудникам, говорится в документах компании.

AP добавляет, что эффект от мер, предпринятых Facebook является слабым - в социальной сети продолжают публиковаться материалы, предлагающие клиентам главным образом из стран Ближнего Востока "купить" ту или иную домработницу.

По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.