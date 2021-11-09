Хакеры признались во взломе PlayStation 5

Представители хакерской группировки fail0verflow заявили, что смогли взломать Playstation 5. Об этом сообщает издание VGC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении энтузиастов в Twitter говорится, что группировке удалось достать корневые ключи PS5. "Все они были получены с помощью программного обеспечения, включая корневой ключ для каждой консоли", - рассказали представители fail0verflow. Также авторы отметили, что Sony будет непросто закрыть данную уязвимость с помощью обновления.

По словам журналистов, признание хакеров в получении корневых ключей еще не означает полный взлом консоли. "Симметричные корневые ключи позволяют хакерам расшифровывать файлы, в том числе прошивки", - отметили специалисты. В случае полного взлома PS5 пользователи смогут устанавливать на приставку игры в обход системы защиты: например, пиратские тайтлы. Это открывает возможность для бесплатного сохранения игр в память девайса.