Игры GTA взломали в день релиза

В сети появились пиратские копии переизданных частей GTA. Об этом сообщили пользователи Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы обратили внимание, что все три обновленные части - GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas - можно найти на пиратских сайтах. Геймеры заметили, что ссылки на взломанные игры появились в день релиза тайтлов, входящих в сборник Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Также авторы сообщения подчеркнули, что игры можно скачать на разных сайтах.

"Что это за люди, стоящие за взломом? Я бы даже не стал тратить свое время на пиратство этого ужасного релиза", - отметил посетитель сайта под ником EngageManualThinking, отметив низкое качество ремастеров. "Ah shit, here we go again", - пошутил пользователь под ником xdark14k, намекнув на популярную фразу протагониста из GTA: San Andreas.

В серию обновленных игр входят GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Части доступны на ПК, а также приставках PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.