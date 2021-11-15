Apple тайно покупает рекламу Google для увеличения прибыли

Компания Apple на протяжении минимум двух лет тайно покупает рекламу в Google для приложений с дорогой подпиской ради увеличения собственной прибыли. Об этом сообщает портал Forbes со ссылкой на слова издателей приложений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После того как пользователь нажимает на рекламное объявление, он попадает в App Store для оплаты подписки. В таком случае Apple получает процент от платежа, а сам издатель приложения теряет деньги.

"Компания поняла, что может заработать больше денег на разработчиках, поощряя пользователей покупать в App Store, а не в интернете", - отмечается в материале Forbes.

Среди пострадавших компаний есть и крупные бренды, например, приложения для знакомств Tinder, Plenty of Fish и Bumble, телевизионная компания HBO, издательство Masterclass, а также сервис изучения языков Babbel.