Представители NASA обсудят в Москве испытания противоспутникового оружия

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил, что представители ведомства находятся в Москве для обсуждения испытания противоспутникового оружия, в которых США обвинили Россию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ведомства, в Москве находятся руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано и глава Космического центра имени Кеннеди во Флориде Боб Кабана. Встреча с российскими коллегами планируется на 17 ноября.

Ранее Нельсон заявил, что испытание Россией противоспутниковой ракеты может поставить под угрозу работу Международной космической станции (МКС). По его словам, астронавты и космонавты были вынуждены запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, чтобы избежать столкновения с обломками советского спутника "Космос-1408", который, согласно сообщению американских военных, и был сбит в ходе испытания.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности МКС и ее экипажа.