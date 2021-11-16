Apple вернет в iPhone удобную функцию
Apple планирует вернуть в iPhone сканер отпечатков пальцев Touch ID, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам инсайдеров, в 2023 году компания выпустит модели со сканерами лица Face ID и пальцев Touch ID, который будет встроен в экран устройства.
Подобное решение уже успешно применяется в ряде моделей на базе Android, в том числе у флагманов Samsung, Huawei и Xiaomi.
Apple отказалась от использования сканера отпечатков пальцев в 2017 году с выпуском iPhone X. У этого устройства был условно безрамочный экран, поэтому сканеру, который размещался на нижней грани, не нашлось места.
Кроме того, инсайдеры отмечают, что в 2024 году Apple может выпустить складной смартфон.
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