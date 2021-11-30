В Telegram появился канал борьбы с антипрививочниками

В Telegram появился канал под названием "Мракоборец | Борцы с антиваксерами". В описании канала говорится, что это социальный проект, выступающий против лженауки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первая публикация появилась 18 ноября - в ней сообщается о смерти ведущей "АБВГДейки", мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам Кристины Асмаловской. Отмечается, что она болела COVID-19, но не была привита.

Авторы канала также приводят высказывания известных людей, - блогеров, актеров, музыкантов, медиков - основанные на теориях заговора и некорректных сравнениях. Так, отмечается, что кандидат медицинских наук Михаил Сватковский сравнивает медиков, которые занимаются вакцинацией, с нацистским врачом Гертой Оберхойзер, ставившей эксперименты над людьми.

Создатели Telegram-канала призывают читателей жаловаться на публикации противников вакцинации за распространение недостоверной информации.